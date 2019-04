Das Analysehaus Warburg Research hat Jungheinrich mit "Buy" und einem Kursziel von 41 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Wachstumssorgen hätten die Papiere des Staplerherstellers 2018 schwer belastet, schrieb Analyst Cansu Tatar in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie seien nun im historischen Vergleich ziemlich günstig und wiesen keinen Bewertungsaufschlag zu Kion und Hyster-Yale mehr auf. Dies sei mit Blick auf das robuste Geschäftsmodell und die Profitabilität nicht gerechtfertigt./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0068 2019-04-11/12:40

ISIN: DE0006219934