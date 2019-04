Tele Columbus AG (ISIN: DE000TCAG172), einer der führenden deutschen Glasfasernetzbetreiber, hat den FTTB-Ausbau zur zukunftssicheren Breitbandversorgung für 12.000 Haushalte in Plauen abgeschlossen. Damit wurden über 1.100 Gebäude der WbG Wohnungsbaugesellschaft Plauen mbH und der AWG WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT PLAUEN eG in eine gigabitfähige Infrastruktur eingebunden, die allen künftigen Ansprüchen an eine zeitgemäße Breitband- und Medienversorgung gewachsen ist.

Die Baumaßnahmen zur Errichtung des Glasfasernetzes im Stadtgebiet starteten Anfang 2018. Für den Ausbau wurden 8,5 Kilometer Tiefbauarbeiten geleistet und insgesamt 98 Kilometer Glasfaserstrecken in die neuen Tiefbautrassen sowie in Rohre von Bestandstrassen eingebracht. Die Glasfaser reicht nunmehr bis in die Gebäude der WbG und AWG hinein. Die Einspeisung der Signale sämtlicher Multimediadienste ...

