Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Puma SE vor den am 26. April erwarteten Zahlen von 385 auf 390 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Er rechne beim Sportartikelhersteller mit einem starken Umsatzwachstum im ersten Quartal, doch die Margen dürften limitiert bleiben, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er habe seine Prognosen nur geringfügig geändert, was jedoch zur leichten Kursziel-Anhebung geführt habe./ck/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2019 / 17:42 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0085 2019-04-11/13:00

ISIN: DE0006969603