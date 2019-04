Barclays hat Reckitt Benckiser (RB) nach einer Klage des US-Justiziministeriums gegen den Spezialpharma-Hersteller Indivior zum Medikament Suboxone Film auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7500 Pence belassen. Zwar habe der Haushaltswaren-Hersteller seine damalige Tochter Indivior im Dezember 2014 abgespalten, doch die angegebenen Vorfälle seien ab 2010 aufgetaucht, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf eine mögliche Strafzahlung für RB in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar und eventuelle weitere Konsequenzen sei die Nervosität der Anleger verständlich. Er sehe die Aktie dennoch weiter als fundamental unterbewertet an./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2019 / 18:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0086 2019-04-11/13:00

ISIN: GB00B24CGK77