Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Nemetschek von 115 auf 145 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Mit der Übernahme von Redshift Rendering Technologies habe sich der Bausoftwarespezialist weiter gestärkt, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktien erschienen aber trotz aller Qualität bereits recht teuer./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2019 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006452907

AXC0176 2019-04-11/13:04