Donald Trump machte am Mittwoch in Texas den Weg für die Gas-, Kohle- und Ölindustrie frei, um schneller neue Projekte umzusetzen. Damit erteilt der US-Präsident dem Klimaschutz erneut eine Absage und auch dem "Green New Deal" der jungen Generation. Die Gas- und Ölbranche gehört zu wichtigen Unterstützern der Trump-Regierung, der Konjunktur, des internationalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...