Bonn (www.anleihencheck.de) - Die gestrige Sitzung des EZB-Rates brachte zwar eigentlich keine neuen Erkenntnisse, so die Analysten von Postbank Research.Gleichwohl habe der deutsche Rentenmarkt deutlich auf die Äußerungen Draghis im Rahmen der EZB-Pressekonferenz reagiert. Beachtet worden sei vor allem dessen Betonung der konjunkturellen Abwärtsrisiken, was wiederum darauf hindeute, dass Leitzinserhöhungen noch sehr weit entfernt sein könnten. Die Renditen 10- und 5-jähriger Bundesanleihen hätten vor diesem Hintergrund jeweils um 3 Basispunkte auf -0,03% bzw. -0,48% nachgegeben. Die 2-jährige Bundrendite sei 1 Basispunkt auf -0,59% gefallen. 10-jährige US-Treasuries hätten zum europäischen Handelsschluss mit 2,48% um 2 Basispunkte niedriger rentiert als am Vortag. (11.04.2019/alc/a/a) ...

