Die britische Investmentbank Barclays hat Nokia vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Das erste Quartal dürfte für Unternehmen aus dem europäischen Hardware-Technologiebereich ähnlich wie das vierte verlaufen sein, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Für den Netzwerkausrüster Nokia rechnet er vor allem in der zweiten Jahreshälfte mit stärkeren Trends und verwies dabei auf den neuen Mobilfunkstandard 5G./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2019 / 20:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0092 2019-04-11/13:11

ISIN: FI0009000681