Paris (ots/PRNewswire) - Vestiaire Collective, die weltweit führende Resale-Plattform für einzigartige Secondhand- und Vintagemode, stellt heute umfassende Veränderungen in ihrer Kommissionssstruktur vor, welche Kaufen und Verkaufen auf Vestiaire Collective weltweit noch attraktiver macht. Mit diesem Schritt festigt Vestiaire Collective seine Position als wichtigste Plattform für Käufer und Verkäufer von Secondhand- und Vintagemode.



Die Wiederverkaufsindustrie wird derzeit auf rund 8 % des 260 Milliarden Euro schweren Luxusmarktes geschätzt, wobei Prognosen von Experten davon ausgehen, dass sich die Größe der Branche bis 2022 verdoppeln wird. Da sich immer mehr Konsumenten dem Wiederverkauf von Mode und Accessoires zuwenden und nachhaltiges Kaufverhalten weiter an Bedeutung gewinnt, werden die nächsten Jahre einen Wendepunkt für die gesamte Branche und die Verbraucher markieren. Mit seiner starken Positionierung im Mode- und Luxussegment nutzt Vestiaire Collective seinen Service, das einzigartige Produktportfolio sowie seine strengen Qualitäts- und Echtheitsprüfungen um eine engagierte globale Gemeinschaft zu stärken und den Markt weiter zu erobern.



Mit seiner Vision für das Unternehmen präsentiert Max Bittner in seiner Rolle als neuer CEO, eine umfassende Überarbeitung der Kommissionsstruktur bei Vestiaire Collective. Die Neustrukturierung bietet den mehr als 8 Millionen globalen Verkäufern und Käufern neue attraktive Konditionen. Die Änderungen werden die Kommissionen und Preise im gesamten Produktkatalog um durchschnittlich 10% senken, so dass der Preis für das vielfältige Angebot Vestiaire Collective's über Nacht deutlich zugänglicher wird. Mit der Neustrukturierung seiner Kommissionen manifestiert Vesitiaire Collective seine führende Rolle im weltweiten Markt der Resale-Plattformen. Die Senkung der Kommissionen wird sich positiv auf Verkäufer auswirken, die ihre Artikel durch einen niedrigeren Gesamtpreis schneller verkaufen können. Die Änderung begünstigt zum einen Kunden, die Stücke zu zugänglicheren Preisen kaufen und verkaufen wollen. Zugleich sind Artikel betroffen, die in die Kategorie der Luxusartikel fallen, da diese Stücke mit einer gedeckelte Kommission versehen werden.



"Diese Umstrukturierung der Kommission ist eine der ersten großen Änderungen, die ich seit meinem Eintritt bei Vestiaire Collective Anfang dieses Jahres vornehmen wollte. Dieser deutliche Rückgang der Provisionen wird mehr Verkäufer auf der Website ermutigen, da sie wissen, dass sie in der Lage sein werden, ihren Artikel schnell zu verkaufen und gleichzeitig einen starken Gewinn zu erzielen. Für die Käufer bedeutet dies, dass sie die begehrten Stücke, die sie schon immer wollten, zu noch günstigeren Preisen kaufen können. Ich glaube, dass es das mächtigste Mittel ist, unseren Nutzern mehr direkten Mehrwert zu bieten, um sie zu motivieren und zu begeistern. Dies ist ein bedeutender Moment für Vestiaire Collective, da wir weiterhin sicherstellen, dass wir die begehrteste globale Wiederverkaufsseite für gebrauchte Mode bleiben." Max Bittner, CEO Vestiaire Collective.



Vestiaire Collective wird weiterhin den professionellen Service über alle Kundenkontaktpunkte hinweg sicherstellen; vom sorgfältig kuratierten Produktangebot über die strenge Qualitätskontrolle, sorgfältige Echtheitsprüfungen bis hin zu seinem herausragenden Kundenservice. Das Unternehmen kuratiert und verbindet die begehrtesten Kleiderschränke der Welt und bietet gleichzeitig einen nachhaltigen Weg, beliebte Mode zu kaufen und zu verkaufen.



Die Änderungen der Kommission werden am 10. April 2019 eingeführt.



Über Vestiairecollective.com



Vestiairecollective.com (https://www.vestiairecollective.com/) ist die führende globale Wiederverkaufs-Website für begehrenswerte gebrauchte Mode. Die Plattform, die Verbraucher dazu ermutigt, sich der Kreislaufwirtschaft als einer nachhaltigen Alternative zu schnelllebiger Mode anzuschließen, ist einzigartig mit seinem sorgfältig kuratierten Katalog von mehr als 900.000 begehrenswerten Artikeln. Einmal verkauft, werden Stücke fachmännisch auf Qualität und Echtheit überprüft. Vestiairecollective.com hat mehr als 8 Millionen modebewusstse Mitglieder in 50 Ländern weltweit.



