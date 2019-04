Den Aktionären wird eine Anhebung der Dividende von2,00 auf 2,20 Euro je Aktie in Aussicht gestellt.Der Hotelentwickler hat im Vorjahr durch Immobilienverkäufe 659,1Mio. Euro eingenommen. Dazu gehörten das Hotel- und BürogroßprojektLeuchtenbergring in München, das Zalando-Headquarters in Berlin oderdas Wiener Büroprojekt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...