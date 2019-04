Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse mit Blick auf den geplanten Kauf der Devisenhandelsplattform FXall auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 119 Euro belassen. Der Erwerb der führenden Multi-Dealer-Plattform (MDP) im Devisenhandel mit einem Marktanteil von rund 35 Prozent unter den FX MDPs sei strategisch attraktiv, schrieb Analystin Joanna Nader in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2019 / 04:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2019 / 04:23 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

