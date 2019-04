Hilton Bogota Corferias bietet 410 Zimmer und ist das erste Full-Service-Hotel innerhalb des internationalen Messe- und Kongressbezirks von Bogota

Hilton (NYSE: HLT) meldet heute die offizielle Eröffnung des Hilton Bogota Corferias, des 20. Hauses von Hilton in Kolumbien. Als erstes Full-Service-Hotel im Messe- und Kongressbezirk der Stadt bietet das Hilton Bogota Corferias 410 Zimmer und mehr als 13.000 Quadratfuß (ca. 1210 qm) flexibel nutzbare Konferenz- und Veranstaltungsflächen, einschließlich der größten Terrasse der Gegend, die Nutzflächen drinnen und draußen sowie atemberaubende Ausblicke auf die Berge umfasst.

"Die Fremdenverkehrsbranche von Kolumbien stellt immer neue Rekorde auf und verzeichnete im vergangenen Jahr ein neunprozentiges Wachstum der Besucherzahlen. Die positive Dynamik setzt sich jedes Jahr fort", erklärte Jorge Giannattasio, Senior Vice President und Head of Operations, Caribbean and Latin America, Hilton. "Das kontinuierliche Wachstum des Marktes ebnet den Weg für weitere Erschließung des Fremdenverkehrs und wir sind stolz darauf, bei diesem Boom mit der Eröffnung unseres 20. Hotels an diesem Zielort dem Hilton Bogota Corferias eine bedeutende Rolle zu spielen. Seit fast 100 Jahren heißt Hilton seine Gäste willkommen und wir freuen uns sehr darauf, unsere Mission, das weltweit gastfreundlichste Unternehmen zu sein, in diesem herrlichen Land weiter ausdehnen zu können."

Mit einer neuen Definition von Geschäftsreisen durch erstmals in dieser Gegend angebotene Konferenzräumlichkeiten bildet das Hilton Bogota Corferias einen Teil des Corferias-Komplexes, mit dem insbesondere die Industrie- und Handelskammer von Bogota die industrielle, kaufmännische, soziale und kulturelle Entwicklung der Region fördern will. Als offizielles Hotel des Komplexes bietet das Hilton Bogota Corferias ein zeitgenössisches Dekor, das von den Naturelementen der Stadt und der landschaftlichen Umgebung inspiriert wurde.

Die geräumigen Hotelzimmer mit bodentiefen Fenstern, die das Tageslicht einlassen, bieten Ausblicke auf den 3152 Meter (10.341 Fuß) hohen Cerro de Monserrate oder fabelhafte Stadtaussichten. Gäste kommen in den Genuss praktischer Einrichtungen, wie ein Schreibtisch mit verstellbarer Lampe, 50-Zoll-HD-Fernseher, ein Kopfkissenmenü und kostenloses WLAN. Suiten bieten dazu einen separaten Wohnbereich für Reisende, die sich mehr Platz wünschen, insbesondere die Präsidenten-Suite mit einem großen Wohn- und Cocktailbereich sowie Esszimmer, zwei Badezimmern und einem Schlafzimmer mit Kingsize-Bett.

Zu den zeitgenössischen Hoteleinrichtungen gehören:

RESTAURATION

Mit einer Hommage an die kulinarischen Traditionen Kolumbiens bietet das Hilton Bogota Corferias drei Restaurationskonzepte, die die kolumbianische Kultur und Zutaten einheimischen Ursprungs in den Blickpunkt rücken. Das OKA Grill House und die Four Eleven Bar bieten eine dynamische Atmosphäre mit komfortablen Sitzgelegenheiten, die soziales Miteinander fördern. Hier können die Gäste authentische Gerichte der kolumbianischen Küche probieren und dazu einen passenden Wein von der umfangreichen Weinkarte genießen. Wer es eiliger hat, kann im Bon Market Bar Pause machen, wo eine Vielfalt von "Grab-and-Go"-Imbissen erhältlich ist, darunter Spezial-Sandwiches und Salate. Die Executive Lounge bietet ein kostenloses warmes Frühstück, Erfrischungen am Abend sowie Hors d'oevres.

KONFERENZEN UND VERANSTALTUNGEN

Konferenzplaner finden hier einen 5.815 Quadratfuß (ca. 540 qm) großen Ballsaal mit bodentiefen Fenstern und Raum für bis zu 720 Personen sowie sieben Besprechungsräume mit einer Fläche von insgesamt 13.200 Quadratfuß (ca. 1226 qm). Für Veranstaltungen steht zudem eine 6.500 Quadratfuß (ca. 603 qm) große Terrasse zur Verfügung, die als größte der Stadt gefeiert wird. In fußläufiger Nähe befindet sich des Weiteren das Agora Convention Center, das Ende 2017 fertiggestellt wurde. Der fünfstöckige Glasbau bietet eine Veranstaltungsfläche von nahezu 65.000 Quadratfuß (ca. 6040 qm), die ideal für bedeutende Gipfeltreffen geeignet ist.

FITNESS UND FREIZEIT

Gäste können sich im eleganten, beheizten Hallenbad und Hydromassage-Pool des Hotels entspannen. Das moderne Hotel bietet zudem ein voll ausgestattetes Fitness-Center, Dampfbad und Behandlungsräume für Massagedienste.

"Bogota hat sich in ein globales Geschäftszentrum verwandelt und ist aufgrund des zunehmenden Fremdenverkehrs ein wichtiger Markt in den Expansionsplänen unserer Marke", so Vera Manoukian, Senior Vice President und Global Head, Hilton Hotels Resorts. "Mit dem Debut des Hilton Bogota Corferias als erstem Full-Service-Hotel des Messe- und Kongressbezirks besteht unser Ziel darin, unseren Gästen den intuitiven Service der Marke und ihre erstklassigen Einrichtungen vorzustellen und ihnen damit ein unvergessliches Reiseerlebnis zu verschaffen."

Gleich neben dem Corferias Bogota Messegelände gelegen, bietet das Hotel eine vorzügliche Lage im Hauptgeschäftsviertel der Stadt, unweit des kolonialhistorischen Stadtteils La Candelaria, des Gold Museums und des Kunstmuseums der Nationalen Universität von Kolumbien. Reisende, denen der Sinn nach Abenteuern steht, können den Monserrate besteigen oder die kolumbianische Küche genießen, da Bogota als gastronomisches Epizentrum des Landes bekannt ist.

Hilton Bogota Corferias beteiligt sich an Hilton Honors, dem preisgekrönten Treueprogramm der 17 unverkennbaren Hotelmarken von Hilton. Mitglieder, die direkt bei Hilton buchen, erhalten sofort nutzbare Vorteile wie den flexiblen Zahlungsregler, mit dem Mitglieder bei der Zimmerreservierung eine nahezu beliebige Kombination aus Bonuspunkten und einem Geldbetrag wählen können, einen exklusiven Mitgliederrabatt, kostenloses Standard-WLAN und die Hilton-Honors-App.

Hilton besitzt derzeit ein Portfolio von nahezu 150 Hotels und Resorts, die Reisende in 25 Ländern in der Karibik und Lateinamerika willkommen heißen, darunter 19 Hotels in Kolumbien wie etwa das Hilton Bogota und das Hilton Cartagena. Das Unternehmen nimmt aktiv weitere Wachstumschancen wahr und verfügt zurzeit über eine robuste Erschließungs-Pipeline von mehr als 80 Hotels in der gesamten Region, darunter sechs Pipeline-Hotels in Kolumbien.

Reservierungen im Hilton Bogota Corferias sind über folgende Website https://www3.hilton.com/en/hotels/colombia/hilton-bogota-corferias-convention-center-BOGCCHH/index.html oder telefonisch unter der Rufnummer +57-1-4434400 möglich. Weitere Nachrichten über Hilton Hotels Resorts erhalten Sie unter https://newsroom.hilton.com/hhr.

