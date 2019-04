Wien (www.fondscheck.de) - Die Zeiten, in denen sich nur sandalentragende Müsli-Konsumenten für nachhaltige Geldanlage interessierten, sind endgültig vorbei. Nun findet das Thema sogar prominent in den 850 Filialen der Postbank statt, so die Experten von "FONDS professionell".Die Postbank habe die "erste große Vertriebsaktion einer Retailbank in Deutschland zum Thema Nachhaltigkeit" gestartet, wie es in einer Pressemitteilung heiße. Über die nächsten acht Wochen werde die Postbank dieses Thema sichtbar in ihren 850 Filialen darstellen. ...

