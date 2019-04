So stark sich die Aktie von Lufthansa derzeit auch präsentiert, stehen dem Wertpapier entscheidende Hürden bevor. Zum einen wäre die Marke von rund 22 Euro als erster Horizontalwiderstand zu nennen, knapp darüber der kürzlich gebrochene Aufwärtstrend um 22,25 Euro. Nicht zu vergessen, die etwas ältere Abwärtstrendlinie um 23,55 Euro. All diese Hürden müssten demnächst erst noch aus dem Weg geräumt werden, damit die Aktie tatsächlich im weiteren Verlauf durchstarten kann. Positiv zu bewerten bleibt hierbei aber eine potenzielle Trendwende in Form einer inversen SKS-Formation. Dieser befindet sich seit nunmehr Sommer letzten Jahres im Aufbau, die dazugehörige blau eingefärbte Nackenlinie ist um 23,55 Euro anzutreffen. Noch aber ist das reines Wunschdenken, die Bodenbildungsphase seit Sommer letzten Jahres ...

