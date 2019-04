Die Immofinanz ist für weiteres Wachstum gut aufgestellt. Per Ende 2018 verfügte man über liquide Mittel in Höhe von 631,8 Mio. Euro. Die Kriegskassa ist also voll, die Finanzierung solide aufgestellt, weitere Zukäufe werden erfolgen, wie die Immofinanz-Vorstände Oliver Schumy, Stefan Schönauer und Dietmar Reindl am Donnerstag bei der Bilanz-Pressekonferenz ankündigten. Vor allem die Retail Parks Stop Shop sollen durch Zukäufe und Entwicklungen in Richtung 100 Einheiten gehen, derzeit sind es 80 in neun Ländern. Und auch mehr Vivo-Märkte will die Immofinanz erwerben, allerdings ist das Angebot hier etwas eingeschränkt, wie COO Dietmar Reindl wissen lässt. Dass die Online-Konkurrenz den stationären Handel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...