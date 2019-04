Für die Supermarktkette Real wird es ernst: Metro-Chef Olaf Koch will Insidern zufolge Anfang kommender Woche entscheiden, mit welchem Interessenten er in exklusive Gespräche er über einen Verkauf einsteigen soll. Ein Beschluss werde dann erwartet, sagten mehrere Insider am Donnerstag. Ein Metro-Sprecher wollte die Angaben nicht kommentieren.

