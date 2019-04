Berlin (ots) - Zum Ergebnis des Brexit-Sondergipfels äußert sich BDI-Präsident Dieter Kempf: "Die Geschlossenheit der EU ist starkes Zeichen"



"Die Geschlossenheit der EU ist ein starkes Zeichen. Die deutsche Industrie ist erleichtert, dass die EU einen chaotischen Austritt der Briten an diesem Freitag verhindert hat. Jedoch steigt mit einer Verlängerung der Hängepartie die Unsicherheit in der Wirtschaft weiter. Die negativen Auswirkungen jeder neuen Verlängerung kommen den möglichen Schäden durch einen ungeordneten Brexit gefährlich nahe. Noch schlechter als schlechte Rahmenbedingungen ist endlose Unsicherheit für die Wirtschaft. Die Unternehmen müssen endlich wissen, wohin der Abschied der Briten führt. Der Brexit darf kein nicht enden-wollender Blindflug werden. Die Politik im Vereinigten Königreich muss den Knoten endlich durchschlagen."



