Mit neuem Namen startet der CAVALLUNA PARK am 13. April in ein ereignisreiches Jahr, dessen Highlights heute offiziell von Meike Árnason, General Managerin CAVALLUNA PARK und SHOWPALAST MÜNCHEN, und Johannes Mock-O'Hara, Geschäftsführer CAVALLUNA, präsentiert wurden. Wechselnde Gaststars, fantasievoll gestaltete Themenwelten, spannende Reittage, saisonale Höhepunkte und unzählige emotionsstarke Geschichten über die mehr als 100 Pferde und Reiter prägen die erste vollständige Saison.



Mitten im Leben von Showreitern und Pferden



Neben den geplanten Highlights und elf Themenpavillons sind es vor allem die vielen überraschenden, persönlichen Aufeinandertreffen und die inspirierenden Geschichten über Pferde und Reiter, die einen Besuch im CAVALLUNA PARK erlebnisreich und immer anders machen. "Mit dem CAVALLUNA PARK haben wir ganz bewusst ein Live-Freizeiterlebnis geschaffen, das unserer komplett digitalisierten Welt entgegensteht - und offensichtlich gut tut. Wer hier einen Tag verbringt, hat ein Ausflugsziel erlebt, das Spaß macht, bereichert und ganz nebenbei ein bisschen schlauer macht", erklärt Meike Árnason.



Saisonale Highlights starten mit farbenprächtiger Osterwelt



Zu Ostern erwartet die Besucher gleich das erste große saisonale Highlight: Wenn Freiheitsdressurkünstlerin Sylvie Willms mit ihren 13 anmutigen Pferden zu Gast ist, ist Gänsehaut garantiert. Außerdem: die farbenprächtige Osterparade mit Reitern, Pferden und Artisten sowie eine spannungsgeladene Rallye durch den Park, der als fantasievolle Osterlandschaft inszeniert wird. Mit Pferdetrainerin Kenzie Dysli und ihren Vierbeinern James und Atila, bekannt durch den Kinoerfolg "Ostwind", ist im Juli ein weiterer Star-Gast live im CAVALLUNA PARK zu erleben. Nach vielen weiteren Highlights verwandelt sich der CAVALLUNA PARK zum Jahresausklang wieder in einen märchenhaften Wintertraum - ein ganz besonderer Adventsmarkt, der zum gemeinschaftlichen Weihnachtssingen einlädt und schon 2018 großen Anklang fand.



Beliebtes Ausflugsziel mit Bestnoten



Seit der Eröffnung vor einem halben Jahr haben mehr als 70.000 Besucher in den Herbst- und Wintermonaten die Abenteuerreise in die Welt der Pferde unternommen und durchschnittlich mehr als vier Stunden im CAVALLUNA PARK verbracht. Zu den beliebtesten Attraktionen zählen nahezu gleichauf der Pavillon Pferde der Welt, die Kinder-Uni, der Pferde-Spa und das Trojanische Pferd, mit zehn Metern Höhe eines der größten Spielplatzpferde der Welt. An den besucherstärksten Wochenenden kamen mehr als 3.500 Gäste: überwiegend Familien, Mädchen wie Jungen, Schulen und Vereine, bei weitem nicht nur Pferdefans. Und die geben der neuen Freizeitattraktion Bestnoten: "Wir sind mit dem großen Zuspruch unserer Besucher sehr glücklich. Drei von vier Besuchern finden es hier 'richtig gut' und empfehlen uns gerne weiter. Das bestärkt uns in unserem täglichen Engagement, den Park mit viel Detailliebe das ganze Jahr über als attraktives Ausflugsziel zu gestalten", sagt Meike Árnason.



Dreiklang: Pferde - Erlebnis - Park



Anders als jede herkömmliche Freizeitwelt bietet der CAVALLUNA PARK ein naturnahes Live-Erlebnis zum Eintauchen in die Welt der Pferde. Mitten im Leben von Showreitern und Pferden treffen Familien und Kinder auf dem mehrere Kilometer langen Abenteuerpfad durch den Park immer wieder auf Reiter, Pferde und freundliche Mitarbeiter. Sie erzählen wissenswerte Geschichten über die anmutigen Tiere und berichten aus dem Leben der Equipen. Dazu können Besucher den lebendigen Show- und Stallalltag der rund 100 Pferde und Reiter, die im CAVALLUNA PARK ihr festes Zuhause gefunden haben, hautnah erleben - bei Ausritten durch den Park bis hin zum spektakulären Training auf dem Paradeplatz. Schließlich bieten fantasievoll angelegte Attraktionen natürlichen Freiraum zum Spielen und Lernen in einem geschützten Umfeld. Hier können kleine und große Besucher entdecken, mitmachen und staunen. Und kein Besuch im CAVALLUNA PARK verläuft gleich: Vom lustigen Esel über süße Ponys bis hin zu beeindruckenden Kaltblütern prägen Charaktere und Geschichten der anmutigen Bewohner jeden Tag anders. So ist der Park auch für Mehrfachbesucher attraktiv und bietet immer wieder abwechslungsreiche Erlebnisse.



Lebendiger Park, der sich weiterentwickelt



Ganz bewusst setzt der CAVALLUNA PARK auf ein lebendiges Konzept, bei dem Besucherpavillons und Attraktionen um zusätzliche Neuheiten bereichert werden. So beherbergt das Pferde-Museum ab Sommer einen Kostümfundus mit einem interaktiven Fotopoint und Reitsimulatoren, auf denen die Besucher ihr reiterliches Geschick unter Beweis stellen können. Im Herbst ist außerdem eine vielseitige Ausstellung über die erfolgreiche Ostwind-Filmproduktion geplant. Und bis Ende des Jahres komplettiert ein großzügiger Gastronomie- und Eventbereich für bis zu 900 Gäste den CAVALLUNA PARK.



Neuer Name für eine visionäre Idee



Zur Saisoneröffnung 2019 präsentiert sich Deutschlands familienfreundlichste Freizeitattraktion unter dem neuen Namen CAVALLUNA PARK und unterstreicht damit die Zugehörigkeit zur Marke CAVALLUNA - Passion for Horses. Zu den leidenschaftlichen Engagements zählen die Europa-Tournee, die Ensuite-Produktion im SHOWPALAST MÜNCHEN sowie der CAVALLUNA PARK. "Alles ist aus der Idee geboren, Nähe zwischen Mensch und Pferd zu ermöglichen. Mit einem eigens für unsere Bedürfnisse geschaffenen Theaterhaus und einem Freizeitpark, der unserem Verständnis von der tiefen Freundschaft zwischen Mensch und Pferd gerecht wird, haben wir neben unserer erfolgreichen Europa-Tournee unser Engagement erweitert. Da ist es nur folgerichtig, alle Produktionen unter einem Markendach zu vereinen. CAVALLUNA PARK macht unsere Idee im wahrsten Sinne des Wortes anfassbar", erklärt Johannes Mock-O'Hara.



Saison-Highlights 2019 im Überblick:



13. - 28. April Bunter Osterspaß mit Freiheitsdressur SYLVIE WILLMS



1. Mai Bayerischer Tag



4. - 5. Mai Feuerwehrtage



11. - 12. Mai Voltigier Tage



30. Mai - 2. Juni Westerntage



Pfingsten Bunter Ferienspaß



15. - 16. Juni Springreiten



22. Juni Präsentation Atelier Escapade mit MARIE BÄUMER



Juli Ostwind-Star KENZIE DYSLI mit James & Atila



10. - 11. August Westerntage



24. August - 1. September Rittertage



28.- 29. September Bayerische Tage zur Wiesn



28.-31. Oktober Halloween



1. - 3. November Einhorn Tage



29. Nov - 6. Jan Wintertraum



Über CAVALLUNA PARK



Der CAVALLUNA PARK komplettiert nach der Premiere des Show-Spektakels EQUILA im November 2017 die weltweit einzigartige Freizeitattraktion. Binnen zwei Jahren wurde in München-Fröttmaning für rund 55 Millionen Euro und ohne Steuergelder, Subventionen oder sonstigen Unterstützungen ein weltweit einzigartiges Freizeitprojekt erbaut und ausschließlich privat finanziert. CAVALLUNA PARK ist eine Marke von CAVALLUNA - Passion for Horses. Zu den leidenschaftlichen Engagements zählen die Europa-Tour, die Showproduktion EQUILA, die im eigens gebauten SHOWPALAST MÜNCHEN zu sehen ist, sowie der ihn umgebende Pferde-Erlebnis-Park. Mehr Informationen unter www.cavalluna-park.com



