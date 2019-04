Über 70 Prozent in einer Woche: Die Aktie der Bitcoin Group legte eine beeindruckende Performance hin. Angetrieben vom plötzlichen Kurssprung des Bitcoin schoss die Aktie in die Höhe. Anschließend konsolidierte der Wert auf hohem Niveau. Daran konnte nicht einmal das vermeintliche Krypto-Mining-Verbot in China etwas ändern.

