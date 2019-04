Der US-Einzelhändler Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN: US0758961009, NYSE: BBBY) wird am 16. Juli 2019 eine Quartalsdividende in Höhe von 17 US-Cents je Anteilsschein an seine Aktionäre ausbezahlen (Record date ist der 14. Juni 2019), wie am Donnerstag berichtet wurde. Dies ist eine Anhebung um 6,25 Prozent gegenüber dem Vorquartal (16 Cents). Damit werden auf das Jahr hochgerechnet aktuell ...

