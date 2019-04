Hamburg (www.fondscheck.de) - Investieren in Spezialsituationen mit einem attraktiven asymmetrischen Chance-Risiko-Profil. Diesen Ansatz verfolgt der neu aufgelegte Mainberg Special Situations Fund HI, der sich sowohl an institutionelle Investoren (ISIN DE000A2JQH97/ WKN A2JQH9) als auch an Privatanleger (ISIN DE000A2JQH89/ WKN A2JQH8) richtet, so HANSAINVEST und Mainberg Asset Management in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...