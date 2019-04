Auf dem SPD-Parteitag im September 2018 in Wildau gab sich Simon Vaut, der frühere Redenschreiber von Sigmar Gabriel, ganz bodenständig - und verwurzelt in der Region: Er lebe in Brandenburg, mit seiner Partnerin. Das schönste an Berlin sei für ihn die Fahrt mit dem RE1 am Abend nach Brandenburg/Havel, sagte der 41-Jährige - während er in Wirklichkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...