Im Sudan wurde monatelang gegen den Staatschef Al-Baschir protestiert. Nach Angaben des Verteidigungsministers wurde der Machthaber nun verhaftet.

Das Militär im Sudan hat nach Angaben des Verteidigungsministers Awad Ibn Auf die Macht in dem Land übernommen. Es werde eine von den Streitkräften geführte zweijährige Übergangsphase geben, nach der eine Wahl stattfinden soll, teilte Ibn Auf, der auch Vizepräsident ist, am Donnerstag in einer TV-Ansprache mit.

Er verkündete zudem einen Ausnahmezustand für drei Monate.

