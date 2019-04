Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Dax verteidigt 11.900 Punkte - mehr auch nicht

Wo bitte gehts zum Brexit?

- von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichtenredaktion -

Lustlos oder stabil - die Lage am Aktienmarkt lässt sich so oder so beschreiben. Anlegern fehlt

es an Orientierung und an Impulsen. Auch die Fed Minutes gaben da nicht viel her. Der Brexit

wird wie erwartet weit nach hinten geschoben.

Erschwerend kommt allerdings hinzu, dass der Internationale Währungsfonds nicht zufrieden ist

mit der weltweiten Situation auf den Märkten. IWF-Chefin Christine Lagarde hatte gewarnt: "Die

Weltwirtschaft kommt an einen heiklen Punkt."

Die Anleger an der Wall Street haben am Mittwoch keine großen Schritte gewagt. Der Dow kam kaum

voran. Die Fed bleibt ihrer abwartenden Haltung für 2019 zunächst treu. Im laufenden Jahr

dürfte es keine Leitzinserhöhung mehr geben.

Asiens Aktienmärkte haben überwiegend schwächer tendiert. In China lasteten Sorgen um das

Wirtschaftswachstum auf den Börsen.

Eine Verkaufsempfehlung für Aurubis lastet auf der Aktie. Goldman Sachs sieht Gewinnrisiken und

senkt auf ?Sell?

Gerresheimer ist optimistisch

Der Verpackungshersteller Gerresheimer steigert den Umsatz im ersten Quartal um gut 6,3 Prozent

auf 308,5 Millionen Euro. Das ist in etwa so viel wie Analysten erwartet hatten.

Das bereinigte Ergebnis legte zu auf 145,9 Millionen Euro nach 52,6 Millionen Euro vor einem

Jahr. Allerdings geht der deutliche Anstieg nur darauf zurück, dass der Kaufpreis für den

Medizintechnikanbieter Sensile Medical nachträglich gesenkt wurde.

Ohne diesen Effekt hätte das operative Ergebnis 53,6 Millionen Euro betragen und damit die

durchschnittliche Markterwartung verfehlt.

Derzeit steckt Gerresheimer viel Geld in Wachstumsprojekte, was noch auf den Gewinnen lastet.

Hella trotzt schwachem Automarkt

Der Autozulieferer Hella behauptet sich in der Flaute der Branche und bestätigt die Prognose.

Im dritten Geschäftsquartal steigert Hella den Umsatz um 4 Prozent.

Der Markt ist zwar ruppiger geworden, trotzdem bleibt Hella auf Kurs.

Die meisten anderen Autozulieferer leiden stärker unter der Schwäche der Industrie in Europa

und China und mussten in den vergangenen Quartalen ihre Prognosen deutlich zusammenstreichen.

Unter dem Strich ging der Gewinn zurück wegen deutlich höherer Steuern um 15 Prozent auf 66

Millionen Euro.

Lufthansa verkauft LSG Sky Chefs

Die Lufthansa verkauft ihre Tochter für Bordverpflegung LSG Sky Chefs. Das Unternehmen könne

als Ganzes oder in Teilen verkauft werden. Wünschenswert sei ein strategischer Investor, der

das Geschäft weiterentwickelt. Bei der LSG arbeiten 35.000 Menschen.

Börse Stuttgart TV

Alexander Berger ist Politischer Analyst und Geschäftsführer bei Daubenthaler &Cie. Er sagt,

dass US Präsident den Handelskrieg mit China zeitnah beilegen wird, um solide US

Wirtschaftszahlen präsentieren zu können. Ansonsten ist sein oberstes Ziel in Gefahr: Seine

Wiederwahl.

Der Haken an der Sache: Nach China wird sich Trump nach bewährtem Muster die EU vorknöpfen.

Video unter folgendem Link anschauen: https://youtu.be/-1IBuzhQgh0

Euwax Sentiment Index

Der EUWAX Sentiment Index, das Stimmungsbarometer der Börse Stuttgart, pendelt heute mit zum

Teil deutlichen Ausschlägen um die Null-Linie. Derivate-Anleger versuchen heute antizyklisch

von der Pendelbewegung im Dax zu profitieren.

Trends im Handel

Anleger orientieren sich auch heute an Empfehlungen von Marktexperten.

So werden nach einer Kaufempfehlung Calls auf BASF gekauft.

Weitere Empfehlungen vermuten Händler bei Visa und Allianz.

