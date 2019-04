Die Tarifverhandlungen für die 200 000 Beschäftigten privater und öffentlicher Banken sind am Donnerstag in Berlin in die dritte Runde gegangen. Verdi will ein Lohnplus von sechs Prozent durchsetzen - aus Sicht der Arbeitgeber viel zu viel.

Die Geldhäuser stehen unter Druck wegen niedriger Zinsen, stärkerer Regulierung und der Konkurrenz neuer Online-Banken. Die Gewerkschaft entgegnet, die Arbeitsbelastung sei stark gestiegen. Sie verlangt auch sechs bezahlte "Gesundheits- und Entlastungstage" pro Jahr und einen verbindlichen Anspruch auf Weiterbildung.

In den vergangenen Tagen hatten Verdi in mehren Bundesländern zu Warnstreiks aufgerufen./bf/DP/fba

ISIN DE000CBK1001 DE0005140008

