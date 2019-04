CONSUS Real Estate AG: Peer Schlinkmann wird mit Wirkung vom 1. Mai 2019 Head of Investor Relations DGAP-News: CONSUS Real Estate AG / Schlagwort(e): Personalie CONSUS Real Estate AG: Peer Schlinkmann wird mit Wirkung vom 1. Mai 2019 Head of Investor Relations 11.04.2019 / 16:07 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CONSUS Real Estate: Peer Schlinkmann wird mit Wirkung vom 1. Mai 2019 Head of Investor Relations Berlin, 11. April 2019. CONSUS Real Estate AG ("Consus", ISIN DE000A2DA414, CC1) besetzt mit Peer Schlinkmann (36) zum 1. Mai 2019 die Position des Head of Investor Relations. Herr Schlinkmann verfügt über langjährige Erfahrung bei börsennotierten Immobilienunternehmen. So leitete er seit 2017 den Bereich Investor Relations und Corporate Communications der DEMIRE Deutsche Mittelstand AG und verantwortete diese Funktion zuvor mehrere Jahre bei der DIC Asset AG. "Consus ist der führende Immobilienentwickler in den Top neun Städten in Deutschland. Mit dieser starken Marktposition wollen wir auch unsere Wahrnehmung und Attraktivität am Kapitalmarkt weiter ausbauen, und Peer Schlinkmann wird mit seiner Expertise und sehr guten Vernetzung bei Analysten und Investoren dazu wesentlich beitragen. Wir intensivieren unsere Kapitalmarktkommunikation nochmals deutlich", erläutert Andreas Steyer, CEO der Consus Real Estate AG. Kontakt Investor Relations investors@consus.ag +49 30 965 357 90 260 Über Consus Real Estate AG Die Consus Real Estate AG ("Consus") mit Hauptsitz in Berlin ist mit einem Gesamtentwicklungsvolumen von EUR 9,7 Mrd. per 30. September 2018 der führende Immobilienentwickler in den Top neun Städten in Deutschland. Consus konzentriert sich dabei auf die Entwicklung von Quartieren und den standardisierten Geschosswohnungsbau. Durch Forward Sales an institutionelle Investoren und die Digitalisierung von Bauprozessen agiert das Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Immobilienentwicklung. Die Ausführung der Projekte von der Planung über die Ausführung bis zur Übergabe, der Immobilienverwaltung und den damit zusammenhängenden Dienstleistungen erbringt Consus durch ihre Tochtergesellschaften CG Gruppe AG und SSN GROUP. Die Aktien der Consus Real Estate AG sind im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse und dem m:access Segment des Freiverkehrs der Börse München notiert und werden u.a. über XETRA in Frankfurt gehandelt. 11.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CONSUS Real Estate AG Kurfürstendamm 188-189 10707 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 965 357 90 300 E-Mail: info@consus.ag Internet: www.consus.ag ISIN: DE000A2DA414 WKN: A2DA41 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 799023 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 799023 11.04.2019 ISIN DE000A2DA414 AXC0239 2019-04-11/16:07