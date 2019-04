Diese Techniken sowie die künstliche Intelligenz (KI) werden voraussichtlich eine große Rolle bei der Beschleunigung von Herstellungsprozessen und deren Standardisierung spielen. Die Studie ‚Food & Beverages 4.0 2018' ermittelt Wege und Möglichkeiten, wie das IIoT in die Lebensmittel-Wertschöpfungskette hinweg implementiert werden kann. "Als ersten Schritt zur digitalen Transformation integrieren Lebensmittel- und Getränkeunternehmen Sensoren direkt in ihre Altanlagen und konfigurieren sie so, dass sie Daten in die Cloud übertragen, um Key Performance Indicators (KPIs) und Analysen zu überwachen", sagt Nandini Natarajan, Senior Research Analyst des Industrial Teams bei der Unternehmensberatung. "Sie wenden auch ein direktes Stichprobenverfahren aus automatisierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...