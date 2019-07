Zürich/Mailand (ots) -



- Studie von AlixPartners zeigt: Allianzen gewinnen in der

Nahrungsmittelindustrie an Bedeutung

- Trend zu Gesundheits- und Wellnesslebensmitteln erhöht

Innovationsdruck

- Innovationsstarke Start-ups ("Foodtechs") setzen den etablierten

Unternehmen vermehrt zu

- Der Sektor investiert weniger als 0,2% des Umsatzes in Forschung

und Entwicklung (F&E)

- Steigende Nachfrage nach preiswerten Lebensmitteln und ein

schwieriges Marktumfeld führen zu Margendruck

- Allianzen bedeuten geringere Kosten und weniger Risiken als gängige

Transaktionen und können Innovationen beschleunigen



In der Lebensmittelbranche zeichnen sich grundlegende

Veränderungen in den Strategien der Unternehmen ab. Hintergrund ist,

dass sich weltweit die grossen Unternehmen verstärktem

Innovationsdruck und weiter sinkenden Margen ausgesetzt sehen. Um

diesen Herausforderungen erfolgreich zu begegnen, dürften Schweizer

Lebensmittelhersteller künftig verstärkt strategische Allianzen mit

Partnerunternehmen - mitunter auch direkten Wettbewerbern -

schmieden, statt auf klassische Mergers & Acquisitions-Transaktionen

(M&A) zu setzen. In den vergangenen Jahren kam es schon vereinzelt zu

Partnerschaften von Schweizer Unternehmen mit anderen

Nahrungsmittelherstellern, was nun weiter zunehmen dürfte. Das sind

Ergebnisse einer Studie der globalen Unternehmensberatung

AlixPartners.



Beatrix Morath, Managing Director und Country Head Schweiz bei

AlixPartners, sagt: "Vielen Nahrungsmittelproduzenten ist bewusst,

dass sie eine Lösung von aussen benötigen, um die Herausforderungen

zu bewältigen, vor denen sie stehen. Dabei können Übernahmen ein

komplexes, teures Unterfangen mit einem gewissen Risiko des

Scheiterns darstellen. Viele Unternehmen begreifen daher strategische

Allianzen als sinnvolle Möglichkeit, um diesen Herausforderungen der

Branche zu begegnen und die Risiken zu verringern. Einige Beispiele

der vergangenen Jahre zeigen, dass diese Option in Europa verstärkt

genutzt wird."



Mit einem Volumen von 1 Billion Euro ist der Lebensmittelsektor

der grösste produzierende Wirtschaftszweig in der Europäischen Union.

Auch in der Schweiz rangiert die Branche ganz vorne.



Innovationsdruck: Nachfrage nach Gesundheits- und

Wellness-Lebensmitteln steigt, Foodtechs machen Konkurrenz



Die Nachfrage der Kunden im Lebensmittelsektor verändert sich

tiefgreifend. Die jährlichen Einzelhandelsumsätze für Gesundheits-

und Wellnesslebensmittel wachsen in Europa bis zum Jahr 2020 laut

Euromonitor auf mehr als 147 Mrd. Euro. Viele Innovationen in diesem

Segment werden durch sogenannte Foodtechs (Start-ups im

Nahrungsmittelbereich) vorangetrieben, die schnell und zielgerichtet

Trends aufnehmen können und daher eine Konkurrenz für die Etablierten

darstellen. Die wachsende Bedeutung von Foodtechs zeigt sich auch in

steigenden Finanzierungsvolumina: In den vergangenen vier Jahren

wurden 4,2 Mrd. Euro in europäische Foodtechs investiert, was 16% der

weltweiten Investments im gleichen Zeitraum ausmacht.



Generell hat die digitale Transformation einen erheblichen

Einfluss auf die Entwicklung der Industrie: Neben den Foodtechs

wälzen neue Apps, Online-Services oder Hersteller von

Convenience-Produkten die Wertschöpfungskette um. Dabei erweist sich

für etablierte Unternehmen der geringe Anteil an Investitionen in

Forschung und Entwicklung (F&E) als Nachteil im Wettbewerb gerade mit

den Start-ups: Nur gerade 0,2% des Umsatzes werden laut OECD

durchschnittlich in der EU von Nahrungsmittelunternehmen in F&E

investiert.



Ein weiteres Problem ist, dass die Margen der

Nahrungsmittelproduzenten seit geraumer Zeit unter Druck stehen: Die

Nachfrage der Verbraucher nach preiswerten Lebensmitteln nimmt zu und

die Produktionskosten steigen. Zudem hemmen Zölle, Handelsbarrieren

und andere Ereignisse von globaler Bedeutung wie der Brexit.

Gleichzeitig verlangsamt sich das Wachstum in den westlichen Märkten.

Dies wirkt sich auch auf den Detailhandel aus, der sich nicht zuletzt

aufgrund steigender Konkurrenz des Onlinehandels im Umbruch befindet.



Allianzen bieten viele Vorteile gegenüber klassischen M&As



Die Studie zeigt, dass die Lebensmittelhersteller vor dem

Hintergrund dieser Entwicklungen über mehrere Handlungsoptionen

verfügen, von denen sich laut der Experten von AlixPartners zwei

aufgrund des aktuellen wirtschaftlichen Umfelds

herauskristallisieren: Entweder übernehmen die Produzenten ganze

Unternehmen, welche das eigene Portfolio ergänzen. Oder sie schmieden

strategische Allianzen in den Bereichen Einkauf, Herstellung,

Lieferung sowie Sales & Marketing.



Cornelia Bruehwiler, Konsumgüter- und Handelsexpertin bei

AlixPartners in der Schweiz, sagt: "Allianzen haben neben geringeren

Kosten und geringeren Risiken weitere Vorteile. So können sie

Produktinnovationen beschleunigen - vor allem im direkten Vergleich

zum Ausbau der eigenen Forschungs- und Entwicklungstätigkeit. Eine

schnellere Reaktion auf Markttrends ist damit möglich."



Ausserdem weist Bruehwiler darauf hin, dass Allianzen den Vorstoss

in bisher nicht abgedeckte Märkte ermöglichen. Dabei könne eine

Allianz als eine Art Testballon genutzt werden. Erweist sich ein

Vorstoss in einen Nebenmarkt als erfolgreich, kann anschliessend eine

Investition oder Akquisition ins Auge gefasst werden. Zudem

ermöglichen Allianzen eine Erweiterung der eigenen Marke

beziehungsweise deren Weiterentwicklung zu einer Dach-Marke.



Fallbeispiel: Barry Callebaut bildet Allianzen



Auch in der Schweiz kam es in den vergangenen vier Jahren zu

strategischen Allianzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Ein

Beispiel ist der Schokoladenproduzent Barry Callebaut, der im Einkauf

mit dem britischen Feingebäckhersteller Burton's Biscuit Company eine

Partnerschaft geschlossen hat, die die jährliche Lieferung von mehr

als 12.000 Tonnen Schokolade und Schokoladenmischungen beinhaltet. Im

Rahmen der Vereinbarung übernimmt Barry Callebaut die

Schokoladenproduktion von Burton und erweitert damit seine

Kapazitäten in Grossbritannien. Barry Callebaut hat auch eine

Partnerschaft mit Unilever über die Lieferung von Schokolade für

Magnum-Eiscreme vereinbart, die es dem Unternehmen ermöglicht,

langfristige Verträge mit Kakaobauern abzuschliessen. Dem ähnlich ist

die Kooperation von Barry Callebaut mit dem niederländischen

Schokoladenproduzenten Tony's Chocolonely zur Lieferung von

Kakaobohnen, die auf nachhaltige Weise von Kooperativen von der

Elfenbeinküste produziert werden.



Beatrix Morath zieht mit Blick auf die Studienergebnisse folgendes

Resümee: "Noch haben Allianzen im Nahrungsmittelsektor nicht den

gleichen Stellenwert wie klassische Übernahmen. Wir sind jedoch

überzeugt, künftig noch mehr dieser Partnerschaften bei Schweizer

Lebensmittelunternehmen zu sehen. Die Vorteile sind offensichtlich -

und gerade vor dem Hintergrund der sich eintrübenden Konjunktur

dürften die produzierenden Unternehmen Risiken vermeiden wollen."



