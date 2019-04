Steinhoff-Aktie ist am Scheideweg!

Anleger, die bei Steinhoff (WKN: A14XB9 / ISIN: NL0011375019) auf den lange ersehnten Turnaround nach oben warten, müssen sich weiterhin in Geduld üben. Denn nachdem die Aktie Ende Februar auf ein Vier-Monats-Hoch bei 0,14 Euro kletterte, wechselte Steinhoff wieder einmal in den Konsolidierungs-Modus und setzte bis heute auf aktuell 0,11 Euro zurück. Der Kursverlust des durch den Bilanzskandal angeschlagenen Möbelkonzerns beläuft sich allein seit dem Zwischen-Top vom Juli vergangenen Jahres bei 0,23 Euro auf 52%, womit sich die Aktie in nur neun Monaten mehr als halbiert hat.

Den vollständigen Artikel lesen ...