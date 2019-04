Die Aktie der Deutschen Bank ebenso wie das Papier der Commerzbank zählen am Nachmittag zu den großen Gewinnern in Frankfurt. Es deutet sich an, dass die Fusionsgespräche ins Nichts laufen, nachdem der Gegenwind immer stärker wird. Offenbar heißt das Gros der Marktteilnehmer ein Scheitern gut - und greift bei beiden Titeln wieder zu. Dabei bestätigt sich ein lukratives, zuvor vom AKTIONÄR skizziertes Szenario zunehmend.

Den vollständigen Artikel lesen ...