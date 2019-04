Anleger sind angesichts der langsamer wachsenden US-Wirtschaft vorsichtiger. Im Vorfeld wichtiger Quartalszahlen bleiben riskante Geschäfte zudem aus.

US-Anleger haben Aktien am Donnerstag aus Furcht vor einer Konjunkturabkühlung nur mit spitzen Fingern angefasst. "Das Wachstum in den USA ist in diesem Jahr nicht so ausgeprägt wie im vergangenen Jahr und wird wohl im weiteren Verlauf weiter an Geschwindigkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...