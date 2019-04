Nevada Copper baut derzeit seine erste Untergrundmine auf dem Projekt Pumpkin Hollow. Parallel legt das Unternehmen nun ein neues Explorationsprogramm auf, um seine Ressourcenbasis zu vergrößern. Hierfür nimmt man 3 Mio. Dollar in die Hand.

Explorieren und Bauen!

Nevada Copper (0,40 CAD | 0,27 Euro; CA64128F1099) will mit einem 3 Mio. Dollar schweren Bohrprogramm die Ressource auf seiner Pumpkin Hollow-Liegenschaft in Nevada erweitern. Dort baut das Unternehmen derzeit an seiner ersten Untergrundmine, die im vierten Quartal in Produktion gehen soll. Parallel aber soll nun der Untergrund weiter exploriert werden, um die Ressourcenbasis zu erweitern.

Drei Ziele im neuen Bohrprogramm

In Folge des 2018er Bohrprogramms hat Nevada Copper diverse neue Bohrziele auf der Liegenschaft identifiziert. Mit dem neuen Bohrprogramm will man nun an diesen arbeiten. Im Fokus stehen dabei folgende Bereiche:

Im Februar hatte Nevada Copper seine Landposition um 5.700 Acre oder 32 Prozent in nordwestlicher Richtung ausgebaut. In diesem Bereich findet sich reichlich Kupfermineralisierung, die bereits an der Oberfläche beginnt (siehe Bild unten). Mittels neuer Bohrungen will man zeigen, dass dieser Bereich Potenzial bietet. Dazu wird man unter anderem ...

