Bielefeld (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Neue Variante innerhalb des Programms ermöglicht Praktika mit verschiedenen Schwerpunkten / Bachelorabsolventen können sich bis zum 4. Mai 2019 bewerben:



Das Gap Year Programm der Oetker-Gruppe bietet Studierenden erneut ab Herbst 2019 die Möglichkeit, frühzeitig Praxiserfahrung zu sammeln. Es richtet sich an Bachelorabsolventen, die die Absicht haben, zum Wintersemester 2020/2021 ihr Masterstudium zu beginnen. Mit nur einer Bewerbung haben sie die Chance, sich für zwei bis drei aufeinanderfolgende Praktika unterschiedlichster Branchen zu qualifizieren. Wer bei dem kommenden Gap Year Programm 2019/2020 dabei sein möchte, kann sich jetzt unter http://ots.de/oWZ2gA bewerben. Neu hinzugekommen ist in diesem Jahr das "General Gap Year", eine Variante innerhalb des bestehenden Programms, das ein noch breiteres Themenspektrum für die Praktika in den Gruppenunternehmen ermöglicht. Diese Variante richtet sich vor allem an Studierende, die Lust auf Vielfalt haben und relevante Praxiserfahrungen in verschiedenen Bereichen und Branchen sammeln möchten, um zu entscheiden, in welchem Bereich sie zukünftig tätig sein wollen.



Branchen- und Themenvielfalt erleben



Die einzelnen Praktika des bis zu zehnmonatigen Programms sind in folgenden Unternehmen der weltweit tätigen Oetker-Gruppe möglich: Dr. Oetker, Bankhaus Lampe, Chemische Fabrik Budenheim, Henkell Freixenet, OEDIV (Oetker Daten- und Informationsverarbeitung), Radeberger Gruppe sowie Oetker Collection. Studierende können sich direkt auf ihren Wunschbereich bewerben. Angeboten werden die Bereiche Controlling, Einkauf, IT, Marketing, Personal, Produktion und Technik sowie Vertrieb.



Neue Variante: General Gap Year



Beim General Gap Year haben die Studierenden wiederum die Wahl zwischen zwei Varianten. Sie können den Schwerpunkt entweder auf die Bereiche Finanzen, Logistik und Personal oder auf die Bereiche Controlling, Vertrieb und Verwaltung/Buchhaltung legen.



Daniela Hengesbach, HR Projektleiterin und verantwortlich für das Gap Year Programm der Oetker-Gruppe, betont: "Mit dem Gap Year Programm bieten wir talentierten Studierenden die ideale Gelegenheit, um vor dem Beginn des Masterstudiums relevante Praxiserfahrung in unterschiedlichen Branchen zu sammeln."



Teilnahmebedingungen



Studierende, die kurz vor dem erfolgreichen Abschluss ihres Bachelorstudiums stehen und zum Wintersemester 2020/2021 den Start ihres Masterstudiums planen, bewerben sich bis zum 4. Mai 2019 unter http://ots.de/wcJv6g für einen der genannten Schwerpunkte. Die Bewerbung sollte einen Lebenslauf, ein Anschreiben sowie Zeugnisse beinhalten. Fragen rund um das Programm beantwortet Inga Paschedag unter der Telefonnummer +49(0)521/155-2651.



OTS: OETKER-GRUPPE newsroom: http://www.presseportal.de/nr/44091 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_44091.rss2



Pressekontakt: Dr. August Oetker KG Birgit Deker stv. Pressesprecherin Hauptabteilung Öffentlichkeitsarbeit Tel. +49(0)521/155-3125 E-Mail: birgit.deker@oetker.com www.oetker-gruppe.de