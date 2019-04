Das Tool-System "M.O.S.T. Plus" senkt Betriebsausgaben, Trennung

und Bergung von mehreren Bohrführungen in nur einem Arbeitsgang



Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Weatherford International plc

(NYSE: WFT) (das "Unternehmen" oder "Weatherford") gab heute bekannt,

dass die jüngste Version des unternehmenseigenen Bergungssystems für

Tiefsee-Bohrlochköpfe, auch bekannt als M.O.S.T. Plus (Mechanical

Outside-latch Single-Trip, mechanischer Schnappverschluss für einen

einzelnen Arbeitsgang), den von Hart Energy vergebenen Meritorious

Award für innovative Ingenieurleistungen gewonnen hat. Die

Auszeichnung wird für bahnbrechende Produkte verliehen, die die

Offshore-Erkundung und -Förderung maßgeblich verändern.



Weatherford, Weltmarktführer bei Technologien und Lösungen für die

Außerbetriebnahme von Bohrlöchern, hat M.O.S.T. Plus auf der

Grundlage der M.O.S.T.-Technologie entwickelt, die laut Dean Bell,

Präsident des Bereichs Well Construction bei Weatherford, "das mehr

als 25 Jahre lang branchenweit führende Tool für das Abtrennen und

die Bergung von Tiefsee-Bohrlochköpfen" war. "Beim M.O.S.T. Plus-Tool

kommt die patentgeschützte Technologie von Weatherford zum Einsatz,

wodurch die Betriebszeit verringert wird, indem in einem einzigen

Arbeitsgang mehrere zementierte oder nicht zementierte Bohrstränge

abgetrennt und geborgen werden können. Für Betreiber sorgt M.O.S.T.

Plus für geringere Betriebskosten für jedwede Aktion zur Bergung von

Tiefsee-Bohrlochköpfen."



Das neue Design umfasst einen Spannung abbauenden Dorn, der eine

Rotation über den in Spannung stehenden Kraftdrehkopf ermöglicht,

einen nicht drehenden, flexiblen Stabilisator, der

Oberflächenvibrationen abschwächt, eine Trennvorrichtung mit großem

Durchmesser und hoch angewinkelte Schneidewerkzeuge, die viermal

weniger Kontaktpunkte benötigen. Hierdurch wird die für die

Abtrennung benötigte Zeit effektiv verringert.



M.O.S.T. Plus bietet neben einer Vielzahl von Funktionen zur

ausfallsicheren Abtrennung zudem die Möglichkeit, Aktionen zur

Bergung von Bohrlochköpfen mit den besten Kapazitäten zum

Herausziehen, die derzeit verfügbar sind, durchzuführen.



M.O.S.T. Plus liefert erste Ergebnisse bei Verschluss- und

Aufgabe-Projekten in der Nordsee



Die Experten von Weatherford für das Verschließen und die

Außerbetriebnahme (Plug and Abandonment, P&A) von Bohrlöchern haben

eine Lösung entwickelt, mit der eine ganze Reihe von P&A-Aufgaben,

die Betreiber im Offshore-Bereich haben, erledigt werden. Das vom

Weatherford-Team unterstützte M.O.S.T. Plus-System versetzt die in

der Nordsee tätigen Kunden des Unternehmens in die Lage, Dutzende von

Bohrlochköpfen in einem einzigen Arbeitsschritt zu bergen. Das

Arbeitsteam hat eine Vielzahl von P&A-Projekten ohne nennenswerte

Zwischenfälle abgeschlossen und konnte dabei die Zeit für die

Begutachtung der Oberfläche und die Gesamtbetriebszeit verringern.



"Weatherford entwickelt Technologien, die andere nicht entwickeln,

wodurch unsere Kunden das tun können, was andere nicht können", sagte

Bell.



Informationen zu Weatherford



Weatherford ist einer der größten multinationalen

Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und

Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen

ist in mehr als 80 Ländern tätig und verfügt weltweit über ein

Netzwerk mit ca. 700 Standorten, darunter Produktions-, Service-,

Forschungs- und Entwicklungs- sowie Ausbildungseinrichtungen, und es

beschäftigt rund 26.500 Mitarbeiter. Weitere Informationen erhalten

Sie unter www.weatherford.com und setzen Sie sich mit Weatherford in

Verbindung unter LinkedIn (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=243229

1-1&h=3602509411&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3

Den%26o%3D2432291-1%26h%3D1596393767%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.li

nkedin.com%252Fcompany%252Fweatherford%26a%3DLinkedIn&a=LinkedIn),

Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2432291-1&h=1462270460&

u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2432291

-1%26h%3D404255599%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FWea

therfordCorp%26a%3DFacebook&a=Facebook), Twitter (https://c212.net/c/

link/?t=0&l=de&o=2432291-1&h=3630829744&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%

2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2432291-1%26h%3D3459995019%26u%3Dhtt

ps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fweatherfordcorp%26a%3DTwitter&a=Twit

ter) und YouTube (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2432291-1&h=222

3845341&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3

D2432291-1%26h%3D703755144%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%

252Fuser%252Fweatherfordcorp%26a%3DYouTube&a=YouTube).



