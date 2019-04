Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Wirecard wieder. Wie DER AKTIONÄR erfahren hat, lässt sich Wirecard in dem Verfahren gegen die Financial Times Ltd. durch die Rechtsanwaltskanzlei Bub Memminger & Partner vertreten. Bei den Verkäufen steht die Lufthansa auf dem zweiten Platz. Nach langen Sondierungen hat der Lufthansa-Vorstand einen formalen Verkaufsprozess für die Catering-Sparte LSG gestartet.