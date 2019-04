Trump, IWF, Vergeltungszölle, Brexit - da waren sie wieder, die neuen alten Probleme. Der DAX verabschiedet sich denn auch von 12000 Punkten. Und jetzt kommt die Berichtssaison....



Wie sind die Erwartungen an die Quartalsbilanzen? Munition für die Notenbanken, weiter an den Zinsschrauben zu drehen? Unsere Kollegen an der Börse in Frankfurt lassen die Woche Revue passieren und schauen nach vorn...