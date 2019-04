Let's get medical: Immer mehr Menschen werden im älter und beanspruchen eine gute medizinische Versorgung. Anleger können davon profitieren.Der demografische Wandel ist in Deutschland kein ganz neues Thema. Seitdem die Geburtenraten in den 1970er-Jahren zurückgingen, entstand dieser Diskurs und wurde in der Öffentlichkeit mehr und mehr wahrgenommen. Einhergehend mit den Geburtenrückgängen kann ein anderer Trend beobachtet werden: Die Bevölkerung wird sukzessive immer älter. Dieser Wandel lässt sich in allen westlichen Industriestaaten und in Japan seit einiger Zeit beobachten. Neuerdings ist dieser Trend auch in den Schwellenländern feststellbar. Vor allem in Asien wächst durch den zunehmenden Wohlstand die Mittelschicht, die Bevölkerung wird auch hier künftig immer älter werden. Durch diese Entwicklungen gerät der Gesundheitssektor mehr und mehr ins Visier von Investoren.

