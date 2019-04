Elektronische Displays sind in der Lage, Millionen von Farben darzustellen. Elektronikgerätehersteller haben inzwischen erkannt, wie sich die Umgebungslichtfarbe auf die wahrgenommenen Farben am Display auswirkt und wie sie diese Farben, basierend auf wechselnder Szenenbeleuchtung dynamisch verändern können.

Die Wirkung von Änderungen der Lichtquelle

Der spektrale Gehalt der Lichtquelle "Umgebungslicht" beeinflusst die Wahrnehmung der Farbe eines betrachteten Objekts durch das menschliche Auge. Objekte, die morgens und mittags bei Tageslicht betrachtet werden, zeigen eine Betonung der Blautöne. Das liegt daran, dass Tageslicht aus einer bestimmten Kombination aus Sonnenlicht und diffuser Himmelsstrahlung besteht. Werden die gleichen Objekte unter künstlicher Beleuchtung im Licht einer Glühbirne betrachtet, so tendieren sie zu einem goldgelben Erscheinungsbild. Das menschliche Auge nimmt diesen Effekt gut wahr, wenn eine Person ein auf Papier gedrucktes Bild unter verschiedenen Lichtverhältnissen betrachtet: Die Farben ändern sich mit der Veränderung der Lichtquelle.

Jedoch funktionieren Displays nicht auf diese Weise. Displaycontroller wussten bisher nicht, welche spektralen Eigenschaften das Umgebungslicht hat, in dem ein Anwender gerade das Display betrachtet. Erst die Integration von Umgebungslichtsensoren in Smartphones und Laptops machte dies möglich. Aus diesem Grund hatten solche Displays eine voreingestellte Weißpunkt-Farbtemperatur von 6500 K für Flüssigkristallanzeigen (LCD) und in jüngster Zeit für organische Leuchtdioden (OLED). 6500 K stuft das der Internationalen Beleuchtungskommission CIE als Normbeleuchtung D65 ein, was dem CCT-Wert vom hellem Mittagslicht entspricht und eine spektrale Leistungsverteilung mit einem starken Blauanteil aufweist.

Dies bedeutet, dass die gleichen Bilder auf dem Bildschirm eines Displays und auf einer gedruckten Seite unter den gleichen Umgebungsbedingungen bei Sonneneinstrahlung am Mittags sehr ähnlich aussehen. Sowohl das Display als auch die gedruckten Bilder zeigen eine Betonung der Blautöne.

Bei wärmeren Lichtverhältnissen erscheinen die gedruckten Bilder jedoch eher gelb-orange, da die Lichtquelle einen größeren Anteil an rot/gelben Teilen des Spektrums und einen schwächeren Blauanteil aufweist.

Ohne ausreichende Umgebungslichtinformation zum Anpassen des Weißpunkts eines Displays haben Elektronikhersteller einfach eine einzige feste Vorgabe für den D65-Weißpunkt für ihre Displays angeboten. Deshalb sind auf dem Bildschirm dargestellte Bilder mit derselben starken Blaubetonung wie zuvor dargestellt.

Display vs. Print

Inhalte auf bedrucktem Papier kann der Mensch viele Stunden mit minimaler Belastung des Auges lesen. Das Betrachten desselben Inhalts auf digitalen Medien mit einem festen D65-Weißpunkt, die eine beträchtliche Menge an blauem Licht austrahlen, hat nachteilige Auswirkungen, sowohl in Bezug auf die Augenbelastung als auch die Beeinträchtigung des Schlafs.

Smartphone-OEMs, die sich in einem Markt differenzieren wollen, können nun eine neue Funktion anbieten, die sich Paper-like-Darstellung auf einem Displays nennt. Sie entsteht dadurch, das solche Systeme den Weißpunkt des Displays auf eine wärmere ...

