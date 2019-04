In Deutschland, wo 25,1 % der Bevölkerung im Alter von über 21 Jahren als fettleibig gelten, leiden 66,8 % der erwachsenen Männer und 54,5 % der erwachsenen Frauen unter Übergewicht. Adipositas ist die Ursache für viele Krankheiten. Doch sie kann behandelt werden



Istanbul (ots/PRNewswire) - Laut Dr. Volkan Arayici von der IFSO ist Adipositas eines der größten Gesundheitsprobleme des 21. Jahrhunderts, und die Zahl der Betroffenen hat sich in Europa seit 1980 verdreifacht. Daten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beziffern die Anzahl der von Fettleibigkeit Betroffenen in Deutschland auf über 20 Millionen. 25,9 % der Männer und 24,4 % der Frauen gelten hier als fettleibig.



Der bariatrische Chirurg Dr. Volkan Arayici glaubt, dass Krankheiten wie Diabetes, hoher Blutdruck, Schlafapnoe, Depressionen und Asthma, die mit Fettleibigkeit einhergehen, gravierende Auswirkungen auf die Lebensdauer und die Lebensqualität haben. Die Lebenserwartung von Menschen mit einem Body-Mass-Index von 40 und darüber sei im Vergleich zu gesunden Menschen um 8 bis 10 Jahre kürzer, erklärte der bariatrische Chirurg Dr. Volkan Arayici: "Adipositas ist zu einer schwerwiegenden Epidemie geworden. Sie kann jedoch behandelt werden, wodurch sich Lebensqualität und Lebensdauer erhöhen. Es ist möglich, das übermäßige Gewicht mittels diverser Techniken wie der Gastrektomie und des Magenbypasses zu bekämpfen."



Chirurg Dr. Volkan Arayici erläuterte weiter: "Eine Magenschlauchbildung (https://volkanarayici.com/) trägt zu einer Reduzierung des Magenvolumens um 80 % bei und verringert die Sekretion des Hormons Ghrelin, die Ursache für übermäßigen Appetit. Mit verkleinertem Magen fühlt sich der Patient schneller satt und kann so das übermäßige Gewicht innerhalb relativ kurzer Zeit auf schmerzlose Art und Weise loswerden. Mit dieser Methode können in den ersten 6 Monaten etwa 60 % des Übergewichts abgebaut werden. Da es sich bei der Magenschlauchbildung um eine geschlossene Operationstechnik handelt, kann der Patient bereits vier Stunden danach aufstehen und nach zwei Tagen entlassen werden."



Informationen zur IFSO



International Federation for Surgery in Obesity and Metabolic Disorders (IFSO) ist der Internationale Zusammenschluss aller nationalen Gesellschaften für Adipositaschirurgie und setzt sich aus bariatrischen Chirurgen und Fachkräften für die integrierte Versorgung zusammen.



Zurzeit hat die IFSO 64 offizielle Mitgliedsgesellschaften. Außerdem gibt es einzelne Mitglieder aus Ländern, in denen noch keine nationale Vereinigung gebildet wurde. Weitere Informationen erhalten Sie auf: https://www.ifso.com/



Foto: https://mma.prnewswire.com/media/869609/Op_Dr_Volkan_Arayici.jpg



OTS: IFSO newsroom: http://www.presseportal.de/nr/76844 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_76844.rss2



Pressekontakt: Weitere Informationen erhalten Sie bei: Op. Dr. Volkan Arayici, info@volkanarayici.com, +90-532-466-67-67