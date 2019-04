PROMAXIMA IMMOBILIEN AG: Verwaltungsrat informiert weiter über eine Untersuchung EQS Group-Ad-hoc: PROMAXIMA IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Personalie PROMAXIMA IMMOBILIEN AG: Verwaltungsrat informiert weiter über eine Untersuchung 11.04.2019 / 17:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 18 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung 11.04.2019 Verwaltungsrat informiert weiter über eine Untersuchung Luzern, 11. April 2019 - Zwecks Sicherstellung einer umfassenden Transparenz gegenüber den Anlegern informiert die Promaxima Immobilien AG (Ticker: MAXIMA) über die letzten Entwicklungen der Untersuchung gegen Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft. Am 11. Januar 2019 informierte die Promaxima Immobilen AG über die Eröffnung einer Untersuchung gegen zwei ihrer Verwaltungsratsmitglieder. Hintergrund dieser Untersuchung war ein laufender Zivilprozess, in dessen Verlauf eine Partei aus prozesstaktischen Gründen eine Anzeige eingereicht hatte. Dieselbe Partei erstattete eine weitere Anzeige, sodass die Untersuchung vorderhand auf Sachverhalte ausgedehnt wurden, welche teilweise die Organe der Promaxima Immobilien AG betreffen. Die Anschuldigungen werden durch die Verwaltungsräte vollumfänglich zurückgewiesen. Die Promaxima Immobilien AG und deren Aktionäre sprachen den betroffenen Verwaltungsräten anlässlich der letzten Generalversammlung bereits ihr Vertrauen aus. Es gilt die Unschuldsvermutung. Kontakt Oliver Vogel Email: investor@promaxima.ch, Tel.: +41 44 322 80 00 Über Promaxima Immobilien AG Promaxima ist eine Immobilien-Anlagegesellschaft mit Sitz in der Schweiz. Gegründet 2006, investiert das Unternehmen vorwiegend in Wohn-, Büro- und Gewerbeliegenschaften mit marktgerechten Renditen in der Schweiz. Die Aktien der Promaxima Immobilien AG (Börsensymbol: MAXIMA) sind seit dem 30. September 2016 an der BX Swiss kotiert. Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=YJFCINLITS Dokumenttitel: Verwaltungsrat informiert weiter über eine Untersuchung Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: PROMAXIMA IMMOBILIEN AG Bürgenstrasse 9 / C.0.2 6005 Luzern Schweiz Telefon: +41 44 322 80 00 Fax: +41 44 322 80 00 E-Mail: info@promaxima.ch Internet: www.promaxima.ch/ ISIN: CH0306782977 Valorennummer: A2APPZ Börsen: BX Berne eXchange EQS News ID: 798885 Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 798885 11.04.2019 CET/CEST ISIN CH0306782977 AXC0268 2019-04-11/17:31