Most Actives des Handelstages: BASF Call http://bit.ly/2Ibs4Pk, Allianz Call: http://bit.ly/2GcauHU Die Indizes an den US-Börsen haben sich am Donnerstag im frühen Handel kaum von der Stelle bewegt. Weder gibt es wegweisende Konjunkturdaten noch Quartalsberichte schwergewichtiger Konzerne. Erst morgen kommt die Berichtssaison mit den US-Banken JPMorgan und Wells Fargo in Fahrt. Wir werden diese Bilanzen dann zeitnah gemeinsam mit unserem Experten Roland Hirschmüller analysieren. Anleger orientieren sich auch heute an Empfehlungen von Marktexperten. So werden nach einer Kaufempfehlung Calls auf BASF gekauft, ebenso Allianz BASF Call GL76T8, Allianz Call CV1TUW. Den Wirtschaftsausblick mit den Most Actives der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß