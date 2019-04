Auch ohne den Glauben an eine schnelle Brexit-Lösung wurden die Anleger am Donnerstag wieder mutiger. Von der Verschiebung des Brexit-Termins hingegen gehen - zumindest in der Breite - kaum Impulse aus. Was Anleger vom Handel am Donnerstag sonst noch wissen müssen, die wichtigsten Themen vom Parkett.

