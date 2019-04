SRC Research hat seine Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien von UBM Development bestätigt, nachdem das Immobilienunternehmen in seinem Geschäftsbericht für 2018 die bereits im März vorgelegten vorläufigen Zahlen bestätigt hatte.

Das Kursziel belässt SRC-Analyst Stefan Scharff in der am Donnerstag veröffentlichten Analyse ebenfalls unverändert bei 50,00 Euro. Zuletzt notierten die UBM-Aktien an der Wiener Börse bei 38,70 Euro (Schlusskurs vom Donnerstag).

"Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen für 2018, da sie neue Rekorde bei allen Gewinnkennzahlen darstellen und das Unternehmen wieder einmal alle Versprechen eingelöst hat", wiederholt der Analyst seine bereits bei der Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen getätigte Einschätzung. Die erst jetzt vorgeschlagene Ausschüttung von 2,20 Euro je Aktie sei von SRC so erwartet worden und ergebe eine attraktive Dividendenrendite von rund sechs Prozent.

Die Gewinnschätzungen hat der Analyst leicht erhöht - sie liegen nun bei 5,57 Euro pro Aktie für das laufende Geschäftsjahr 2019 und bei 5,75 Euro für 2020. Zuvor lagen sie bei 5,25 Euro (2019) und bei 5,49 Euro (2020). Für 2021 prognostiziert Scharff einen Gewinn je Anteilsschein von 5,89 Euro. Die Dividendenschätzungen belaufen sich auf 2,30 Euro (2019), 2,40 Euro (2020) und 2,50 Euro (2021).

Analysierendes Institut SRC Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) dkm/sto

AFA0122 2019-04-11/18:15

ISIN: AT0000815402