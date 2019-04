Die Gesamtstimmung auf dem Tief von Ende 2015, die mittelfristige Einschätzung zu Aktien in Europa auf Allzeittief (zumindest seit der Befragung des Investmentbarometers der Citigroup) Ist die Stimmung gegenüber den US-Börsen besser, Dirk Heß von der Citi



Europäische Aktien oder US-Markt - worauf setzen die Befragten beim Citigroup Investmentbarometer? Öl als Konjunktur-Barometer - geht da noch mehr nach den rasanten Kursaufschlägen? Und was ist mit Gold? Fragen von Antje Erhard an Dirk Heß von der Citigroup.