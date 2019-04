Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Donnerstag leicht nach oben. Nach der Bestätigung der Leitzinsen durch die Europäische Zentralbank (EZB) und dem Brexit-Aufschub am Vortag fehlten die Impulse. Die Sorge vor einem sogenannten ungeregelten Brexit ist nahezu aus dem Markt gewichen, was einige Käufer zurückbrachte. Die Wasserstandsmeldungen der US-chinesischen Handelsgespräche beinhalteten keine Hiobsbotschaften, so dass sich der Gesamtmarkt recht stabil zeigte.

Die Marke von 12.000 Punkten deckelt das Kursbarometer auf dem Weg nach oben, darüber war jüngst steigende Abgabebereitschaft zu erkennen. Mit einem Plus von 0,3 Prozent auf 11.935 Punkte schloss der DAX knapp darunter. Die Bundesanleihen zeigten sich kaum verändert, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe pendelte um die Nulllinie. Der Euro notierte mit 1,1270 Dollar stabil.

Lufthansa gesucht

Zu den Gewinnern im DAX gehörte die Aktie der Lufthansa, die um 3,1 Prozent zulegte. Sie profitierte, ebenso wie die europäischen Wettbewerber, von der Aussicht auf einen geregelten Brexit. Die Aktie der Deutschen Bank schloss 2,9 Prozent im Plus, hier gibt es fast stündlich Meldungen zu dem möglichen Zusammenschluss mit der Commerzbank. An der Börse wird gehofft, dass bald eine Entscheidung fällt. Die Commerzbank-Aktie legte um 3,1 Prozent zu.

Im MDAX legte der Automobilzulieferer Hella solide Zahlen vor, die Aktie verlor 0,3 Prozent. Die Analysten von Evercore bezeichneten die Geschäftsentwicklung mit einem organischen Umsatzwachstum von 8 Prozent vor dem Hintergrund der Konjunkturschwankungen als relativ stabil.

Bei Aurubis sollen die Analysten von Goldman Sachs das Votum auf "Verkaufen" gesenkt haben, in der Folge sank der Kurs um 4,2 Prozent. Nach der Gewinnwarnung von Siltronic am Vortag gab es eine ganze Serie von negativen Kommentaren von Seiten der Analysten, die Aktie schloss 4,4 Prozent leichter.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 78,6 (Vortag: 68,6) Millionen Aktien im Wert von rund 3,05 (Vortag: 2,76) Milliarden Euro. Es gab 17 Kursgewinner und 13 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.935,20 +0,25% +13,03% DAX-Future 11.948,00 +0,08% +12,32% XDAX 11.921,63 +0,02% +12,67% MDAX 25.250,52 +0,34% +16,97% TecDAX 2.741,83 +0,00% +11,90% SDAX 11.363,61 +0,52% +19,50% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,61 -22 ===

