DAX: Es bleibt mühsam, Lufthansa-Aktie im Aufwind

Der zuletzt leicht positive Trend im DAX konnte auch am Donnerstag seine Fortsetzung finden. Damit scheinen die Gewinnmitnahmen von zu Beginn der Woche abgehakt zu sein. Im Fokus stand einmal mehr der Brexit.

Das war heute los. Das leidige Thema Brexit bleibt uns voraussichtlich noch bis zum Herbst erhalten. Der gestrige EU-Sondergipfel brachte das Ergebnis, dass der Austritt Großbritanniens bis zum 31. Oktober 2019 verschoben wird - es sei denn es gibt vorher eine Einigung über den mit der EU ausgehandelten Deal. Welches Szenario hierbei wie wahrscheinlich ist, bleibt unklar. Sicher ist nur, dass es in den nächsten Monaten nicht zu einem harten Brexit kommt. Anleger reagierten erleichtert. Dennoch reichte es nicht für den großen Sprung nach oben. Nach zwischenzeitlichen Abschlägen im Vormittagshandel drehte der DAX am Mittag ins Plus und verteidigte die leichten Gewinne den restlichen Tag über.

