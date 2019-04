RF IDeas, der Anbieter der führenden Unternehmensplattform für Identitätserwerb im Rahmen sicherer Lösungen für Authentifizierung und Zugriffe, bietet jetzt Chipkartenleser für LEGIC-Anmeldedaten an, die für eine einfache Integration in externe Systeme jeglicher Art ausgelegt sind, darunter u. a. Multifunktionsdrucker, in der Gesundheitspflege genutzte Geräte und Automatisierungs-Controller.

LEGIC-Smartcards sind weltweit in Gebrauch. Sie funktionieren mit einem patentierten Master-Token-Sicherheitskonzept und können zusätzliche Daten für bis zu 127 benutzerdefinierte Sicherheitsanwendungen kodieren. Zum Auslesen dieser zusätzlichen Daten kann jedoch nur ein LEGIC-kompatibles Lesegerät konfiguriert werden, und diese erweiterten Funktionen bleiben häufig ungenutzt.

Jetzt führt RF IDeas zwei Lesegeräte ein, mit denen das volle Potential der LEGIC-Technologie freigesetzt werden kann:

pcProx , ein Einzelfrequenz-Lesegerät für LEGIC und andere 13,56 MHz Smartcards

, ein Einzelfrequenz-Lesegerät für LEGIC und andere 13,56 MHz Smartcards pcProx Plus SP, ein Doppelfrequenz-Lesegerät für 125 kHz Transponderkarten und 13,56 MHz Smartcards inklusive LEGIC; diese weisen einen ultraschlanken Formfaktor für eine einfache Integration auf dem Gerät oder innerhalb des Geräts auf.

Diese Lesegeräte unterstützen sowohl die ursprüngliche Technologie LEGIC Prime als auch die neuere Entwicklung LEGIC Avant. So können die Kunden weiterhin ältere Anmeldedaten unterstützen und ihr Lesegerät jederzeit nach Bedarf aktualisieren oder wechseln. Die pcProx-Produktfamilie funktioniert außer mit LEGIC-Karten auch mit einem breiten Spektrum anderer Karten.

Die Bedeutung wirklicher Sicherheit

Die Seriennummer einer ISO-konformen Karte kann mit jedem ISO-konformen Lesegerät authentifiziert werden. Wahre Sicherheit beruht jedoch auf der Möglichkeit, Segmentdaten auf der Karte zu konfigurieren und mit einem Lesegerät zu extrahieren, das über die richtigen Verschlüsselungscodes verfügt. Das ist der Vorteil der LEGIC-Technologie, und diese ist jetzt in Form zuverlässiger Lesegeräte verfügbar, die für eine einfache Integration per USB auf praktisch jedem Gerät ausgelegt sind.

Über RF IDeas

RF IDeas, Inc. ist ein führendes Unternehmen für Mitarbeiterausweise und Ausweisleser im Gesundheitswesen, in Produktionsstätten, Regierungsbehörden und Wirtschaftsunternehmen. Durch Partnerschaften mit führenden Technologieunternehmen ermöglichen Lesegeräte von RF IDeas innovative Lösungen für Single Sign-on (Einmalanmeldung), sicheres Drucken, Anwesenheitserfassung und andere Anwendungen, die Authentifizierung verlangen. RF IDeas ist ein Tochterunternehmen von Roper Technologies. Weitere Informationen über Lösungen von RF IDeas finden Sie im Knowledge Center unter www.rfideas.com/knowledge-center.

RF IDeas und pcProx sind eingetragene Marken von RF IDeas, Inc. Alle anderen Marken, Dienstleistungsmarken und Produkt- oder Servicenamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

