Bonn (ots) - Nun ist es also der 31. Oktober. Spätestens. Vielleicht aber auch früher. Theresa May hat einen neuen Brexit-Termin aus Brüssel mitgebracht. Ob es der britischen Premierministerin mit dieser erneuten Verschiebung gelingt, ihr Land aus der Europäischen Union zu führen, steht in den Sternen. Und wenn nicht, dann muss wohl im Herbst die nächste Verlängerung her. Der Brexit wird zur Endlosschleife - wie kommt Europa da raus?



Alfred Schier diskutiert darüber live mit:



Jana Puglierin, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik Prof. Andreas Rödder, Historiker Universität Mainz Haig Simonian, Britischer Journalist Bernd Hüttemann, Europäische Bewegung Deutschland



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de