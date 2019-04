FRANKFURT (Dow Jones)--Der Münchener Versicherungskonzern Allianz will das Tempo bei den Investments auch in Zukunft hoch halten. "Allianz Capital Partners (ACP) verwaltet aktuell mehr als 13 Milliarden Euro in Private-Equity-Fonds und investiert im Mittel 2 bis 3 Milliarden Euro per annun. Das gilt auch für das laufende Jahr", sagte Michael Lindauer, Co-Chef für das weltweite Private-Equity-Geschäft bei ACP, dem Handelsblatt.

Seine Gesellschaft ist derzeit in etwa 300 Private-Equity-Fonds investiert, die angestrebte Netto-Rendite liegt zwischen 10 und 12 Prozent. Zu den Risiken im Markt zählen Lindauer zufolge Schieflagen von Portfoliounternehmen in den Beteiligungsfonds. Es werde sich zeigen, ob im Boom der vergangenen Jahre teils A-Preise für B-Assets gezahlt wurden. Branchenschätzungen zufolge erreichten die nicht investierten Gelder im März weltweit den neuen Höchststand von 1,26 Billionen US-Dollar.

