Berlin (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Engadine Partners LLP steigert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der HelloFresh SE kräftig: Die Leerverkäufer von Engadine Partners LLP attackieren die Aktien der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG). Die Finanzprofis von Engadine Partners LLP mit Sitz in London, England, haben am 10.04.2019 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 1,09% auf 1,25% der HelloFresh-Aktien aufgestockt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...